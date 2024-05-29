Куценко посвятил игру в новой комедии трем дочерям Куценко заявил, что новый фильм «Непослушники» является «трогокомедией»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоша Куценко

Российский актер Гоша Куценко, который сыграл одну из главных ролей в новой комедии «Непослушники», заявил в беседе с NEWS.ru на закрытой премьере, что посвятил игру в фильме своим трем дочерям — Полине, Свете и Жене, а также другим детям на Земле. Также он сказал, что у картины новый жанр — «трогокомедия».

Есть трагикомедия, а есть «трогокомедия» от слова «трогательность». Поздравляю вас с открытием нового жанра. Спасибо, — сказал Куценко.

Ранее российская певица Катя Лель на светской премьере комедии «Непослушники» заявила, что пока не готова уходить в монастырь. Исполнительница отметила, что ей есть чем заняться. Кроме того, артистка прокомментировала случаи, когда знаменитости уходят в закрытые учреждения, в том числе в монастыри или рехабы. По ее мнению, если человек в этом нуждается, то это его выбор.

До этого актриса Софья Каштанова заявила, что российскую киноиндустрию ждет грандиозное развитие, страна идет большими шагами в правильную сторону. Она отметила, что российский кинематограф стал всецелым из-за обилия телепроектов, в числе которых также значатся как исторические, так и патриотические проекты.