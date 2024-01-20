Кто займет место Киркорова на олимпе эстрады? Последние новости 20 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Журналисты определили список молодых артистов, которые могут занять место певца Филиппа Киркорова на олимпе российской эстрады. Какие последние новости о поп-короле 20 января?

Кто заменит Киркорова и Лолиту

В России составили топ-10 популярных молодых исполнителей, которые могут заменить Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую на пьедестале отечественной эстрады, пишет KP.RU. После посещения скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор», выступления Киркорова и Лолиты на сцене и в телеэфире стали массово отменять.

Издание уточняет, что при составлении рейтинга учитывалось количество прослушиваний песен артистов в течение месяца на музыкальных сервисах, а также число подписчиков в соцсетях.

Топ-10 возглавил Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин). Второе место досталось Instasamka (Дарья Зотеева), а третье — Клаве Коке (Клавдия Высокова). Далее идут Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли), Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$ (Тимур Гаязов и его брат Ильяс), певец Amirchik (Амирхан Батабаев), группа «Три Дня Дождя» во главе с Глебом Викторовым, Mary Gu (Мария Гусарова) и MIA BOYKA (Мария Бойко).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская

За что Киркоров обиделся на участника «Фабрики звезд»

Певец и автор песен Константин Легостаев стал новым героем интернет-проекта «Фабрика с Яной Чуриковой». Выпуск с экс-участником шоу «Фабрика звезд — 5 Аллы Пугачевой» вышел 18 января, сообщает KP.RU.

Легостаев попал на «Фабрику звезд» в 2004 году. На одном из отчетных концертов молодой артист исполнил свою авторскую песню «Расскажи, как надо любить». Композиция привлекла внимание ряда звезд отечественной эстрады, в том числе Киркорова и Лолиты.

Легостаев не дошел до финала «Фабрики», но выступил на заключительном концерте в «Олимпийском». Тогда к нему подошел Киркоров и признался, что песня «Расскажи, как надо любить» ему очень понравилась. Молодой исполнитель поблагодарил народного артиста России за комплимент.

Спустя три недели после этого Легостаеву позвонила Лолита и заявила о готовности купить песню «Расскажи, как надо любить» на любых условиях. Сделка состоялась, что расстроило Киркорова.

«Я приехал, мы договорились, все в порядке. Как автор за эту песню я получил „Песню года“. Через полгода мы пересеклись на одном из концертов с Филиппом. Он ко мне подбегает и говорит: „Кость, я же тебе тогда говорил, что эта песня нравится мне“», — цитирует Киркорова Легостаев.

Молодой артист ответил поп-королю, что тот не делал ему никаких предложений, а лишь похвалил трек. По мнению Легостаева, тогда Киркоров «почти обиделся» на него.

«Это он умеет на ровном месте», — констатировала Яна Чурикова.

Выступит ли Киркоров на «Золотом Граммофоне»

Имя Киркорова исчезло с афиши концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля. На цифровых баннерах, которые появились в Сети 27 декабря, певец был изображен вместе с Николаем Басковым, Ириной Дубцовой, Сергеем Лазаревым и Мари Краймбрери.

«Звезду российской эстрады продолжают „отменять“ после участия в скандальной „голой“ вечеринке Ивлеевой. На этот раз Филиппа стерли с афиши ежегодной премии „Золотой Граммофон“, где он числился первым артистом в списке участников. К слову, обладателем статуэтки певец становился аж шесть раз, а сейчас его продолжают „раздевать“, но уже не полуобнаженная Настюшка», — писал Telegram-канал Readovka.

Киркоров считается рекордсменом «Золотого Граммофона» — на его счету 23 статуэтки, которые он получал за песни «Огонь и вода», «Просто подари», «Жестокая любовь», «Полетели» и многие другие.

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