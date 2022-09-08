«Кто вы все такие?»: Киркоров вступился за Пугачеву Киркоров заступился за Пугачеву и призвал прекратить ее травлю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу, артистку Аллу Пугачеву. В видео, опубликованном Telegram-каналом Super.ru, он призвал прекратить травлю Примадонны, поскольку она много сделала для страны.

Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она настолько там наверху! Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное! — сказал Киркоров.

Киркоров и Пугачева были женаты. Свадьба состоялась в марте 1994 года, их брак продлился 11 лет. В 2005 году певцы разошлись и вскоре Пугачева вышла замуж за Максима Галкина.

В марте 2022 года Примадонна покинула Россию вместе с двумя детьми и супругом. Свой отъезд она объяснила запланированным отпуском и желанием поправить здоровье.

3 сентября Пугачева приехала на церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. После этого она выложила пост, в котором написала, что вместе со смертью политика ушла эпоха свободы, в которую Россия перестала быть «империей зла» для всего мира и «исчез страх за будущее своих детей».

Ранее депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев назвал Пугачеву «дурновкусной теткой». При этом он назвал слова артистки нелепыми и смешными «поучениями».