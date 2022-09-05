«Пошел в ***!»: Никоненко грубо отреагировал на критику России Галкиным Актер Никоненко грубо отреагировал на критику России Галкиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко признался, что не понимает повышенного интереса к мнению телеведущего Максима Галкина о России. Он заявил, что юморист — «спичечный коробок» по сравнению с огромной и великой страной. В беседе с «Народными Новостями» он добавил, что артистам, которые критикуют родину, не стоит здесь жить.

Ну, не живите с нелюбимой страной. Не нравится — пошел в ***! Это я так, помягче. Вот и все. Кто ты, а кто Россия? Какая твоя история, а какая история у России? Это несоизмеримые вещи, как если у небоскреба поставить спичечный коробок. Вот и сравните. Россия — небоскреб, а коробок — тот же Максик, — поделился артист.

Никоненко отметил, что встречал супругу Галкина певицу Аллу Пугачеву только один раз в ресторане. По его словам, она показалась ему «хорошей девочкой». При этом он бы «не хотел ничего о ней говорить».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил свои слова о Галкине, которому «явно с нами не по пути». Он подчеркнул, что в Кремле расходятся во мнениях с артистом, который ранее допускал «антироссийские заявления». Таким образом Песков ответил на вопрос, как относятся в Кремле к возможному возвращению артиста на российскую сцену.