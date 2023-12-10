«Кто-то играет главные роли, кто-то — массовку»: Киркоров об образе короля Киркоров сравнил себя с актером театра и рассказал о рождении образа короля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube вспомнил слова английского писателя Уильяма Шекспира о том, что жизнь — это театр, а люди в нем — актеры. Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что из-за образа короля поп-эстрады «стирается его личность», он отметил, что одним людям достаются главные роли, а другим приходится играть в массовке.

Как только я надеваю костюм (концертный. — NEWS.ru), я сразу превращаюсь в тот образ, который придумал себе много лет назад и в котором я хочу быть на сцене, — сказал Киркоров.

Он пояснил, что его первые песни были в жанре, который напоминает сочетание творчества королей рок-н-ролла и попсы — Элвиса Пресли и Майкла Джексона. По словам Киркорова, он привнес этот жанр в Россию и адаптировал под отечественную эстраду. При этом певец признался, что, кроме выбранного направления, он является поклонником разной музыки, в том числе рока и драм-н-бейс.

Ранее Киркоров рассказал, что после стольких лет на эстраде не может почивать на лаврах. Он отметил, что клипы с самоиронией позволяют ему «перескочить» в современное поколение, общаться с ним на одном языке и кайфовать от этого. В то же время певец добавил, что подумывает о прекращении концертной деятельности из-за усталости от гастролей, хотя и не планирует полностью уходить со сцены.