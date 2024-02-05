Кто такие Инстасамка и Валя Карнавал. Они будущее российского шоу-бизнеса?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Дарья Зотеева (Инстасамка) , Валентина Карнаухова (Валя Карнавал)

Певицы и блогеры Дарья Зотеева (Инстасамка) и Валентина Карнаухова (Валя Карнавал) набирают обороты популярности. Что известно о знаменитостях, станут ли они будущим российского шоу-бизнеса?

Чем известна Инстасамка

Дарья Зотеева родилась 11 мая 2000 года в Тобольске. Она начинала карьеру в Сети с вайнов (смешных роликов), которые снимала под псевдонимом Президентша. Затем она сменила имя на Инстасамку.

В 2012 году артистка оказалась в центре скандала: она опубликовала видео, на котором с использованием ненормативной лексики оскорбляла визажистов, приехавших к ней домой.

После этого от работы с Зотеевой начали отказываться и организации, с которыми она сотрудничала. Кроме того, певица Клава Кока отказалась от дуэта с коллегой.

«Знаешь, я хотела пойти тебе навстречу и подумать о нашей с тобой совместной работе, о которой ты меня просила. Но, к сожалению, ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты», — прокомментировала она.

Вскоре в соцсетях появились кадры нападения на Инстасамку, лицо которой некие злоумышленники якобы облили зеленкой. Тогда подписчики блогера усомнились в реальности случившегося, но она заявляла, что стала жертвой агрессоров.

С ростом популярности Инстасамка осваивала новые профессии: она вела телешоу, а вскоре стала певицей.

В 2023 году исполнительница вышла замуж. Ее избранником стал рэпер Олег Еропкин (Moneyken).

Чем известна Валя Карнавал

Валентина Карнаухова родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону. Она прославилась благодаря коротким юмористическим видео в соцстеях.

«Я сняла ролик, комедийный какой-то, пошла помогать бабушке в огород. Прихожу, а у меня телефон от уведомлений разрывается. Открываю Musical.ly и вижу, что мое видео набрало 100 000 лайков, 2000 комментариев и 10 000 человек на меня подписались», — вспоминала она.

Карнавал также снималась в кино и клипах звездных коллег. В 2021 году блогер подтвердила отношения с Кридом, но спустя время пара рассталась.

«Когда мы расставались с Егором, то я его очень любила. У меня тогда отключились все эмоции, выпала из мира. Я не выходила из комнаты месяц, нигде не хотела появляться, все заметили мое исчезновение из мира соцсетей. Я просто перестала существовать в один момент», — признавалась она в эфире шоу «Звезды в Африке».

После этого Карнавал встречалась с блогером Сашей Стоуном, но в апреле 2023 года влюбленные расстались.

В 2021 году тиктокерша поругалась с народной артисткой России Ларисой Долиной в эфире YouTube-шоу «Музыкалити». Тогда Долина раскритиковала Карнавал за отсутствие музыкального образования и заявила, что та не попадает ни в одну ноту.

Спустя время артистки помирились и вместе приняли участие в подкасте «Неформат».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова)

Сколько зарабатывает Инстасамка

В прошлом году в эфире YouTube-канала «ЧЕ КАВО» Инстасамка рассказала о своих доходах.

«В 2022 году пришел аванс — миллион долларов. Эти деньги тебе дают за музыку, и ты его потом окупаешь», — раскрыла она.

Также артистка рассказала, сколько она зарабатывает на рекламе. По ее словам, за упоминание бренда или товара в коротких видео в ее соцсетях она берет по $5000. Реклама групп в Telegram-канале певицы обходится заказчикам от 100 до 150 тысяч рублей, пиар личных каналов людей стоит 300 тысяч, косметики или сериала — 700–800 тысяч рублей за пост.

Сколько зарабатывает Карнавал

В 2020 году журнал Forbes оценил годовое состояние Вали Карнавал на платформе TikTok в 3,21 млн рублей. У артистки два аккаунта на этой площадке.

Помимо этого, у певицы много подписчиков в других соцсетях. Цена одного совместного видео с другим инфлюенсером достигает 5 млн рублей, пишет 78.ru.

Также Карнавал получает доходы от прослушивания песен на стриминговых сервисах до участия в многочисленных телевизионных шоу.

Станут ли Инстасамка и Карнавал будущим российского шоу-бизнеса

По мнению пользователей Сети, Инстасамка и Валя Карнавал могут рассчитывать на большое будущее в российском шоу-бизнесе. Однако поклонники считают, что певицы не смогут стать популярнее прославленных Полины Гагариной, Ани Лорак и других звезд.

«Карнавал и Инстасамка классные. У них кайфовые треки, запоминающиеся. Но это не Гагарина и не Лорак. Нет таких голосов, образования, умения держаться на сцене», «Инстасамка клевая! Слушаю ее песни в машине. Но не более. На концерт не пошла бы: по сути, она ни о чем», «На них сейчас держится шоу-бизнес! Они молодые, креативные! Но не очень талантливые», — комментируют фолловеры.

При этом нашлись и те, кто осудил творчество исполнительниц. В частности, многим не нравится пошлость, которую транслирует Инстасамка.

«Инстасамка пошлятину поет. Можете представить, чтобы такое пела Валерия? Позор!», «Карнавал и Инстасамка петь бы сначала научились, а потом концерты давали. Инстасамка вообще пошлячка», — считают россияне.

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