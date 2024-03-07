«Кто он такой?»: адвокат вступился за Пугачеву после ее слов о Михайлове Адвокат Жорин: Пугачева заслужила право высказываться, у нас свобода слова

Фото: Личный архив Сергей Жорина

Сергей Жорин

Народная артистка СССР Алла Пугачева является легендарной певицей, одним из символов России, чем и заслужила право выражать свое мнение, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, певец Стас Михайлов, заявивший о возможном возвращении ползком уехавших из РФ исполнителей, зря использует такие выражения.

Пугачева является одним из символов России, легендарная певица. На мой взгляд, она несколько эмоционально высказалась, я тоже не со всем согласен. Но точно также меня очень выбесило высказывание Стаса Михайлова — кто он такой говорить: кто приползет, кто не приползет? Главное, чтобы он сам никуда не приполз или не выполз раньше времени, — добавил Михайлов.

Собеседник подчеркнул, что «принимающие решения лица» должны понимать, что Пугачева жизнью и творчеством заслужила право выражать свое мнение. Адвокат напомнил: «у нас свобода слова и мнения не отменялась, пока не исключена статья из конституции».

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться. Она посоветовала Михайлову зарабатывать, «пока есть возможность».