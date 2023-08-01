Кто из звезд осудил или похвалил Тимура Хайдарова за пластические операции

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тимур Хайдаров

Скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова не утихает из-за новых откровений звезд российского шоу-бизнеса. Почему одни артисты защищают доктора, а другие обвиняют в некомпетентности?

Хайдаров несколько лет работает с топовыми российскими знаменитостями. Пластическую операцию у него делали продюсер Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Дава, Инстасамка и другие.

Репутация врача была задета откровениями певицы Славы, которая в социальных сетях заявила, что ей пришлось повторно сделать пластическую операцию, чтобы исправить последствия неудачной работы Тимура Хайдарова.

Кто из звезд против Тимура Хайдарова

Певица Слава утверждает, что год жила в состоянии стресса и не могла смотреть на себя в зеркало. После подтяжки у нее остались большие шрамы, а операция на груди обернулась асимметрией — одна грудь стала заметно выше другой. Сначала артистка не хотела признаваться в случившемся, но потом решила ничего не скрывать от своей аудитории.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Слава

«Если честно, я сначала пошла на попятную. Как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Но нет. Потому что я вам его посоветовала — и я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому», — заявила она.

Недовольна операцией у Хайдарова осталась и певица Любовь Успенская. Она делала подтяжку рук и маммопластику. В интервью Super артистка отметила, что после появления осложнений в виде боли в груди и асимметрии имплантов звездный хирург уверял ее, что все пройдет.

В итоге Успенская обратилась за помощью к другому врачу. Пластический хирург Артур Рыбакин заявил, что во время операции нашел в молочных железах певицы фрагменты рубцовой ткани, которых там быть не должно.

«Мы наблюдали деформацию, которая называется „телефонная трубка“. Это когда в районе локтя и подмышечной впадины оставлен объем, а в середине плеча его нет. Это первая проблема, которую пришлось решать. Второй проблемой была другая деформация — „крыло летучей мыши“», — рассказал он Super.

Кто из звезд доволен результатами операции у Тимура Хайдарова

В поддержку Тимура Хайдарова высказался певец Филипп Киркоров, который неоднократно ложился на его операционный стол.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Тимур врач от Бога. Есть сомнения — посмотри, какую фигуру Аполлона он мне сделал... А хайпить — плохой тон. Не понравилось — верни. Давно ли настоящие медицинские претензии люди готовы предавать огласке? За последнее время Тимур Хайдаров стал суперзвездой пластической хирургии», — высказался он в личном аккаунте в социальных сетях.

Киркоров предположил, что причиной осложнений у Славы могло стать несоблюдение рекомендаций врача после пластической операции.

На защиту хирурга встала и Яна Рудковская. Она рассказала, что делала у Тимура Хайдарова маммопластику и осталась довольна результатом.

«Очень расстроена из-за ситуации вокруг Славы и Тимура Хайдарова — замечательного хирурга, блестящего профессионала. Я знаю его лично, я делала у него грудь, очень много девушек потом к нему приходили и говорили: „Хочу грудь как у Яны“», — заявила она в своем Telegram-канале.

Поддержал пластического хирурга рэпер Дава. Он не только остался доволен работой Хайдарова, но и готов вновь обратиться к нему за помощью.

Популярный визажист Гоар Аветисян тоже оказалась среди тех, кто оперировался у Тимура Хайдарова. Она пережила некроз груди после операции, но все равно благодарна пластическому хирургу.

«Несмотря на то что я мучилась, страдала, плакала, вот такой организм, что поделать, я очень благодарна Тимуру. Хочу сказать большое спасибо, я безумно счастлива от своего отражения в зеркале. Поэтому, дорогие девушки, которые собираются ложиться на операцию, вы должны знать, что это всегда риск, и как ты заживешь — не знает никто», — рассказала она в личном аккаунте.

До чего довел скандал с Тимуром Хайдаровым

Публичные обвинения певиц Славы и Любови Успенской уже сказались на жизни Тимура Хайдарова. Хирург заявил Super, что ежедневно получает шквал критики и угроз, поэтому обратился в полицию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тимур Хайдаров (слева)

«Сегодня мною было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес — вторжение в частную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и что самое страшное и неприятное — угрозы убийством мне и моей семье», — заявил он.

Супруга звездного доктора Светлана Сильваши пыталась уладить конфликт с Любовью Успенской и Славой. Однако певицы стоят на своем и хотят, чтобы хирург понес наказание по всей строгости закона.

Всего 52 женщины подписали коллективное письмо против хирурга Хайдарова, этим делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина. Хирурга защищает Александр Добровинский.

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