«Кто хочет, ищет способы»: Полина Гагарина вывезла дочь из страны

https://static.news.ru/photo/4a3618be-4d91-11eb-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Эстрадная певица Полина Гагарина сумела выехать из страны, взяв с собой детей — сына Андрея от первого брака и дочь Мию от распавшегося недавно союза с Дмитрием Исхаковым. Фото с детьми из самолёта артистка опубликовала в Instagram.

Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным. <...> Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы, — написала певица.

Ранее стало известно, что Дмитрий Исхаков категорически возражает против поездки маленькой дочери с матерью за рубеж. Он аргументировал это тем, что узнал о планах Гагариной от третьих лиц, а его в известность никто не поставил. Мужчина считает, что ребёнок подвергается опасности из-за пандемии коронавируса. Так же его смущает, что компанию Полине и детям может составить новый избранник певицы.

Каким образом Гагариной удалось добиться своего, неясно. Подписчики предполагают, что она всё же сумела договориться с бывшим мужем и решить вопрос мирным путём. Ранее сообщалось, что Исхаков был готов обратиться в ФНС, чтобы не выпускать дочь за границу.

Гагарина и Исхаков были в браке в течение шести лет, в 2017 году у них родилась дочь Мия. Накануне Нового года стало известно, что они разошлись, причины разрыва супругов достоверно неизвестны.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Исхаков оказался должен налоговой 94 тыс. рублей. В 2017 году Исхаков не заплатил транспортный налог на сумму 28 тыс. и 37 тыс. рублей. В 2018 году налоговая прислала мужу певицы квитанцию на 12 тыс. рублей.

На сегодня Дмитрий Исхаков числится индивидуальным предпринимателем и гендиректором «Творческого центра Полины Гагариной». По подсчётам журналистов, работа фотографом приносит экс-супругу певицы порядка 200 тыс. рублей. Гагарина же зарабатывает в 140 раз больше бывшего мужа.