«Возможно, кто-то обидится»: как Галкин может получить новые проблемы в РФ

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Как он борется со своим статусом, что об этом думает адвокат, где сейчас Галкин?

Как Галкин борется за исключение из списка иноагентов

Галкин получил статус иноагента осенью 2022 года из-за критики СВО и резко негативных высказываний о России и российской власти.

Летом следующего года он попытался снять с себя этот статус, но не смог — в июле 2023 года Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал «нецелесообразным» удаление артиста из списка. Теперь жалобу шоумена должен будет рассмотреть Второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Что сказал адвокат о попытках Галкина оспорить статус иноагента

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru предположил, что настойчивые попытки добиться отмены иноагентства через суд могут принести проблемы шоумену. При этом Галкин реализует свои законные права, констатировал юрист.

«Если размышлять с точки зрения норм права, то каких-либо негативных последствий из-за действий Галкина возникнуть не должно. Но в жизни все может быть совершенно наоборот. Возможно, кто-то из влиятельных чиновников или должностных лиц обидится. Тогда человек может захотеть создать дополнительные сложности Галкину. Этого исключать нельзя», — отметил Жорин.

Адвокат указал, что общественники и активисты, резко негативно настроенные против иноагентов, которые критиковали СВО и Россию, и могут оказывать дополнительное давление на юмориста. Общество сегодня в России имеет свою силу и власть, отметил Жорин в беседе с NEWS.ru.

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» Максим Галкин

Чем сейчас занимается Галкин, где он

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры.

«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — заявил он в соцсети «ВКонтакте».

Член Народного фронта Худяков считает, что Примадонна в Америке будет «доживать одна», а Галкин займется воспитанием их детей Лизы и Гарри.

Тем не менее согласно официальному графику в ближайшее время Галкин намерен оставаться в Европе: у него намечены концерты в Карловых Варах 2 мая, Праге — 3 мая, Брно — 4 мая и Братиславе — 5 мая. После этого на лето наступает перерыв в концертной деятельности. Новые концерты в Прибалтике должны пройти в августе, а после в октябре Галкин начинает концертный тур по США.

Кто смог избавиться от статуса иноагента

В октябре 2023 года на заседании в Госдуме глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил, что за время действия законодательства об иноагентах в России несколько десятков людей и организаций были лишены такого статуса.

«Порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям», — отметил Чуйченко.

Этот процесс продолжается в 2024 году. Так, 15 марта блогера Николая Соболева исключили из реестра иноагентов «в связи с утратой признаков иностранного агента». Он признался перед своими подписчиками, что заплакал, когда об этом узнал.

Могут происходить и обратные ситуации. Как пишет «Фонтанка», 4 октября 2023 года суд вернул статус иноагента журналисту, который стал самым первым физическим лицом, которое смогло снять его. Приморский краевой суд отменил решение о снятии статуса иноагента с журналиста Даниила Губарева (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), вынесенное Советским судом Владивостока 18 июля 2023 года.

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