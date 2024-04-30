«Кто будет его будить?»: мать Тимати рассказала об особенностях сына Мать Тимати рассказала, что переживала после ухода концертного директора рэпера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимати

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала о своих переживаниях после того, как узнала, что концертный директор певца собирается выйти замуж и отказаться от своих обязанностей. Женщина добавила, что ее сына нужно будить и контролировать его своевременное появление на съемках и репетициях, отмечает The Voice.

По словам Юнусовой, первым концертным директором Тимати была Светлана Азарова. Она добавила, что после новости об уходе Азаровой «была в ужасе».

У каждого артиста есть директор, который знает о человеке всё и даже больше. Когда 15 лет назад директор моего сына собралась выйти замуж (Светик, привет!), я запаниковала, так как отлично знаю «свой товар»... Кто будет его будить, заставлять приходить вовремя на съемки и репетиции, напоминать о встречах?! — рассказала Юнусова.

При этом сама Азарова успокоила мать рэпера. Она привела на свое место подругу Надежду.

Так в нашей жизни, а теперь уже и в семье появилась Надежда, Наденька, Надюша. Невероятно тонкая, нежная, надежная, с мужским складом ума. Видимо, поэтому мужчинам интересно с ней общаться на равных, — поделилась Симона Юнусова, добавив, что девушка уже давно не директор, но осталась близким другом их семьи.

Ранее мать Тимати высказалась по поводу интервью его бывшей спутницы Алены Шишковой журналистке Надежде Стрелец. Женщина до сих пор тепло отзывается об Алене и ее возмутили «бестактные вопросы», которые задавались девушке. Она призналась, что смотреть на это было «брезгливо».