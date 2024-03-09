Ксению Собчак в пижаме сравнили с Пугачевой Собчак в Пижаме напомнила поклонникам Пугачеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Поклонники Ксении Собчак сравнили журналистку с певицей Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) телеведущая разместила шуточное видео, на котором предстала в розово-оранжевой пижаме и солнцезащитных очках, подписчики отметили, что в таком образе Собчак напоминает Примадонну.

Ксения мне напоминает Аллу Борисовну, — написала одна из комментаторов.

Комментаторы похвалили журналистку за привлекательную внешность. Некоторые фанаты назвали Собчак эталоном красоты.

Ранее Ксения Собчак призналась, что новая песня народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» довела ее до слез. Она оставила комментарий под публикацией мужа певицы Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Instagram, отметив, что она считает эту композицию прекрасной.

3 марта Алла Пугачева опубликовала новую песню, слова к которой написала сама артистка вместе с поэтом Константином Губиным. В ней Примадонна призывает своего избранника не беспокоиться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда». Она заявляет, что ничего не хочет менять.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирается слушать новую песню Пугачевой. Он пояснил, что никогда не был фанатом Примадонны и увлекается совершенно другой музыкой.