Ксению Бородину затравили за выбор наряда на 1 сентября

Популярная телеведущая Ксения Бородина решила проводить свою старшую дочь в школу в экстремально коротких шортах. Свой образ звезда дополнила классическим пиджаком. Однако хейтеры не оценили её наряд.
Светская львица опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует с мужем Курбаном Омаровым и двумя дочерьми — Марией и Теоной. Младшая пошла в детский сад, который находится при школе. Девочки были одеты в специальные формы.
На 1 сентября, считаю, длину одежды нужно было обдумать и скорректировать, — написала одна из подписчиц.
Другие поклонники обратили внимание на телесные носки. По их мнению, они длиннее шорт.
В трусах бы уже пришла, — язвительно заметила очередная подписчица.
В ответ на это Бородина напомнила, что люди, у которых нет образования дизайнера, не могут судить её образ,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Бородина за один день потратила на шопинг 300 тысяч рублей. Покупками она похвасталась в социальной сети, чем вызвала приступ недовольства у некоторых пользователей. Телеведущая предпочитает носить часы французского люксового бренда Cartier, стоимость которых составляет 760 тысяч рублей. Её браслеты этой же фирмы оцениваются в суммы от 300 тысяч до 2 миллионов рублей за каждый.
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