Ксению Бородину затравили за выбор наряда на 1 сентября

https://static.news.ru/photo/0574c72c-ed0e-11ea-accb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/borodylia

Популярная телеведущая Ксения Бородина решила проводить свою старшую дочь в школу в экстремально коротких шортах. Свой образ звезда дополнила классическим пиджаком. Однако хейтеры не оценили её наряд.

Светская львица опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует с мужем Курбаном Омаровым и двумя дочерьми — Марией и Теоной. Младшая пошла в детский сад, который находится при школе. Девочки были одеты в специальные формы.

На 1 сентября, считаю, длину одежды нужно было обдумать и скорректировать, — написала одна из подписчиц.

Другие поклонники обратили внимание на телесные носки. По их мнению, они длиннее шорт.

В трусах бы уже пришла, — язвительно заметила очередная подписчица.

В ответ на это Бородина напомнила, что люди, у которых нет образования дизайнера, не могут судить её образ, передаёт портал «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бородина за один день потратила на шопинг 300 тысяч рублей. Покупками она похвасталась в социальной сети, чем вызвала приступ недовольства у некоторых пользователей. Телеведущая предпочитает носить часы французского люксового бренда Cartier, стоимость которых составляет 760 тысяч рублей. Её браслеты этой же фирмы оцениваются в суммы от 300 тысяч до 2 миллионов рублей за каждый.