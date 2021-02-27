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Ксения Собчак рассказала о речевых дефектах сына и его лечении

16:20, 28 февраля 2021 32
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ей удалось исправить дефекты речи у её четырёхлетнего сына Платона. Мальчик сильно картавил, и она решила обратится к специалисту.
 
Видео урока с логопедом светская львицы опубликовала на своей странице в Instagram.
 
 
Многие пользователи умилились мальчиком, но были и те, кто заметил, что ребёнок сам не очень-то доволен своим педагогом.
 
«Платоша — просто прелесть», «Хорошего логопеда реально сложно найти. Не все могут найти подход к ребёнку», «Видно, что родители уделяют много времени для развития своего ребёнка, это хорошо», «Платону не нравится настойчивость логопеда, видно по его поведению», — поделились своим мнением комментаторы.
 
Ранее отец Платона Максим Виторган показал поклонникам, как он умеет и любит играть со своим младшим сыном. На кадрах актёр будит маленького сына, который остался у него на выходные. Он идёт к малышу в спальню и с грозным лицом требует, чтобы сын проснулся. Мальчик со смехом изображает ужас и с криками накидывается на камеру. Подписчики пришли в восторг от такого видео. Они назвали его трогательным и по достоинству оценили игры папы и сына, в которых ясно видна родительская и сыновья любовь, писал NEWS.ru.
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