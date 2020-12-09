Ксения Собчак встретит Новый год в деревне Верхние Мандроги

https://static.news.ru/photo/160d7e68-3aab-11eb-9aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак наряду ещё с целым рядом звёзд шоу-бизнеса отправится встречать новый 2021 год в деревню Верхние Мандроги Ленинградской области, где проживание в аутентичных стилизованных избах стоит 50--90 тысяч рублей с человека за сутки, а территория оборудована развлечениями на любой вкус.

Как пишет «Комсомольская правда», в Верхних Мандрогах в этот Новый год ожидается одна из самых больших тусовок ВИП-персон России, которые из-за закрытых границ предпочли отправиться на этот светский курорт. Верхние Мандроги представляют собой полностью искусственную деревню, построенную на реке Свирь между Ладожским и Онежским озерами в 860 км от Москвы предпринимателем Сергеем Гутцайтом для развлечения туристов с экскурсионных теплоходов на Валаам и корпоративов.

Отмечается, что к услугам элитных гостей курорта будут избы разного уровня — от усадьбы или «дома-терема», «резного дома», «расписного дома», «Семёновой избы» и до «трактира». Однако каждый вариант размещения предполагает на Новый год оплату не менее 50 тысяч рублей в сутки с человека. Проживание в «усадьбе», например, стоит 90 тысяч рублей в день с каждого гостя, свидетельствуют данные туристического портала «Ленобласть.ру».

Из развлекательных программ — ресторан, блинный и пивной бары, фотосессия с белым быком, который будет гулять по улице, катание с горки, кедровая купель в СПА-центре, дегустация водки и баня по-чёрному.

Гостями курорта в этот Новый год станут также известный джазовый саксофонист Игорь Бутман с семьёй, Игорь Миркубанов и многие другие известные и хорошо обеспеченные люди.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Ксения Собчак резко раскритиковала решение властей Санкт-Петербурга, которые ограничили работу учреждений культуры и общепита на Новый год. По её мнению, жёсткие меры лишь вынуждают представителей бизнеса нарушать закон.