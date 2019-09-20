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Фигурист Алексей Ягудин получил 200 тысяч рублей за участие в программе, которая была посвящена болезни Анастасии Заворотнюк. За это его раскритиковали коллеги по льду.

Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала, что спортсмен получил денежное вознаграждение за рассказ о соседстве с актрисой. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что дома Ягудина и Заворотнюк находятся...