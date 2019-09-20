Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото своего нового дома.
Она показала его в своём Instagram. Дом сейчас находится на стадии строительства.
За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт не по дням, а по часам! — написал она.
Основным материалом, из которого строится трёхэтажный дом, является финская сосна. Общая площадь сооружения составит более 1000 квадратных метров.
Ранее News.ru писал о том, что Первый канал программы удалил видеотизер программы, которую должна была вести Ксения Собчак.