Ксения Собчак опубликовала фото отдыха на «Мальдивах для патриотов»

https://static.news.ru/photo/08c196e6-51bb-11eb-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак показала, что такое «Мальдивы для патриотов». Она опубликовала в Instagram фото и видео в сторис с обледеневших берегов Финского залива. Вместе с четырёхлетним сыном Платоном и мужем — режиссёром Константином Богомоловым они путешествовали по окрестностям Санкт-Петербурга.

Это были прекрасные снежные, тёплые и душевные деньки! Пусть у всех будет столько же радости и любви, сколько у нас в эти дни в северном, но самом любимом городе, — подписала снимок Собчак.

На фото видно, как она с сыном гуляет по замёрзшим глыбам залива. К посту Собчак добавила хэштег #мальдивыпатриотов, который очень оценили её подписчики. Кто-то сравнил льдины с медузами, а кто-то с кувшинками. Многие побеспокоились за безопасность маленького Платона, а кто-то восхитился его смелостью.

Другой пост Собчак посвятила своему мужу, с которым они решили «запилить годный контент». На видео Богомолов разбивает льдину о свою голову. Эти кадры тоже собрали массу положительных откликов.

Как писал NEWS.ru, ранее сын Ксении Собчак не признал в переодевшейся в осла ведущей маму, чем насмешил гостей. Малыш отмечал свой четвёртый день рождения, Собчак ради такого случая примерила костюм осла из «Бременских музыкантов» и в таком виде нагрянула домой с подарками. Семейное торжество решили отметить небольшой вечеринкой, на которую к тому моменту собрались гости. Сын растерялся, увидев маму в необычном костюме, и экс-кандидату в президенты России даже пришлось уточнить у Платона, мама перед ним или лошадь. Ребёнок ответил, что лошадь.