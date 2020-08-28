Ксения Бородина за один день потратила на шопинг 300 тысяч рублей

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Телеведущая Ксения Бородина за один день оставила в модных магазинах примерно 300 тысяч рублей, что на фоне её других трат — достаточно скромная сумма. Покупками она похвасталась в социальной сети, чем вызвала очередной приступ ворчания у завистников.

37-летняя Бородина часто делится с публикой списком элитных покупок. За это её нередко критикуют хейтеры. По их мнению, медиазвезда намеренно делает всё напоказ и слишком хвастлива. Однако сама телеведущая считает, что заслужила роскошную жизнь, так как всё, что у ней есть, она заработала самостоятельно благодаря своему упорству, пишет StarHit.

Из-за пандемии многие звезды оказались не у дел, в результате их финансовое благополучие пошатнулось. Однако Бородина по-прежнему получает высокие гонорары и без ложной скромности тратит деньги в дорогих бутиках.

На этот раз она совершила шопинг в столичном ЦУМе. Она прикупила новые солнцезащитные очки от Chanel и Valentino взамен поднадоевших и морально устаревших старых, вдобавок она приобрела босоножки и кроссовки Gucci. Кроме того, ведущая реалити-шоу «Дом-2» обзаелась несколькими аксессуаров бренда Dior, среди которых оказались серьги и панама.

Не пожалела Бородина денег и на подарки. По случаю дня рождения своего соведущего Влада Кадони она купило ему спортивный костюм оливкового цвета, который он очень любит, и ещё несколько памятных презентов.

Ранее телеведущая рассказывала, что предпочитает носить часы французского люксового бренда Cartier, стоимость которых составляет 760 тысяч рублей. Её браслеты этой же фирмы оцениваются в суммы от 300 тысяч до двух миллионов рублей за каждый.

Бородина занимает четвёртое место в рейтинге Forbes среди знаменитостей по доходам от рекламы в российском сегменте Instagram. Согласно данным издания, за последний год она заработала $770 тысяч. Возглавляет же этот рейтинг, как сообщал NEWS.ru, экс-соведущая «Дома-2», бывший кандидат в президенты России, активный видеоблогер и телеведущая Ксения Собчак. Её доход в от рекламы в Сети оценивается в $1,48 млн.