Ксения Бородина рассказала о проблемах со здоровьем у дочерей в США Ксения Бородина пожаловалась на болезнь дочерей во время визита в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее дочери Теона и Маруся заболели через несколько дней после начала отпуска в США, об этом она написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, температура у детей достигает 38 градусов.

Я думала, буду вам красивые виды показывать, а вместо этого одни таблетки. По очереди получается сбивать температуру, то одной, то другой. Но всегда, когда поднимается, то высокая: 38, 38.5. Когда один болеет — тяжко, а когда сразу двое? — отметила блогер.

Известно, что телеведущая вместе с дочерьми прилетела в Нью-Йорк 1 мая, где планировала встретиться с родственниками из Канады. Бородина также сообщила, что Теона наконец познакомилась с двоюродными сестрами и тетей, до этого они ни разу не виделись. Первая дочь блогера — Маруся — появилась на свет в 2009 году, а Теона — в 2015 году.

Ранее 21-летняя девушка, работающая в сфере эскорта, обвинила Ксению Бородину в невыплате гонорара за участие в ее шоу «Открытый прием». Девушка также сообщила, что с ней унизительно обращались на съемках, а после не оплатили ей билет на самолет, на который она опоздала.

До этого Бородина рассказала, что ей было сложно работать с Ксенией Собчак, когда они были ведущими «Дом-2». По ее словам, ей иногда запрещали разговаривать в кадре во время съемок с журналисткой.