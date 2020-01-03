https://static.news.ru/photo/1edd5a36-3052-11ea-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина вместе с семьёй в новогодние праздники уехала в юго-восточную Азию. Гонконг и Таиланд, которые она посещает, являются местами экзотическими.

Может быть, поэтому 36-летняя телеведущая первый раз в жизни столкнулась с чувством панической атаки. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего, из-за смены поясов часовых. На Бали много лет назад похожее я испытала. Мне помог горячий душ, включила аудиокнигу, муж старался отвлекать, но всё равно, когда ты ещё на острове, ощущение, что не спасут и умрёшь прямо тут, — говорится в сообщении Бородиной.

Она отметила, что раньше не понимала, почему в таких ситуациях люди не могут себя контролировать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей на Новый год. Подаренный браслет из розового золота оказался стоимостью 482 тысячи рублей. Ксения и её дочь Тея не смогли сдержать любопытства и открыли коробочку с подарком раньше времени. Весь процесс ведущая «Дома-2» сняла на видео и выложила в микроблоге.