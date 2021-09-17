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Ксения Бородина перестала скрывать нового возлюбленного

12:46, 18 сентября 2021
Ксения Бородина перестала скрывать нового возлюбленного Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com
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Популярная телеведущая Ксения Бородина вышла в свет с новым избранником. Она приехала в Ереван на одну из вечеринок, где появилась вместе с Эриком Авагяном. Он работает ресторатором.

Подруга теледивы засняла влюблённых во время танца. Светская львица и ресторатор мило разговаривали в этот момент. Бородина предпочла надеть блестящее серое платье. А молодой человек был в классической белой рубашке и чёрных брюках.

Ксения Бородина перестала скрывать нового возлюбленного ulialysenko/instagram.com

Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Я верю только в это... — подписала телеведущая Юлия Лысенко под фотографией пары, которую она опубликовала в сторис своего Instagram.

6 августа Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Решение принял мировой суд Кунцевского района Москвы. Уже бывшие супруги не стали устраивать публичные скандалы и делать шоу из своего расставания.

Бородина уже наслаждается свободой, отмечая, однако, что их общая дочь Теона переживает из-за расставания родителей. Омаров тоже не выглядит огорчённым. Бизнесмен проводит время в компании своей бывшей жены Аллы.

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