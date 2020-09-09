Ксения Бородина назвала «нафталином» светские тусовки шоу-бизнеса

https://static.news.ru/photo/d57db4fe-f25b-11ea-9db8-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ксения Бородина побывала на премии Topical Style Awards 2020, где отметилась смелыми высказываниями. В частности, телеведущую возмутило вручение премии «Женщина года» рэперу Моргенштерну.

На светскую тусовку рэпер заявился в шёлковом халате и широкополой шляпе, заявил, что «оделся в женщину», потому что любит «веселиться». На это Ксения Бородина возмутилась со сцены.

У нас что, бабы на Руси перевелись? — приводит гневный вопрос телезвезды Telegram-канал Super.ru.

Другому изданию Бородина высказала свою точку зрения на светские тусовки, сказав, что в последнее время редко посещает такие мероприятия.

Мне кажется, что светские мероприятия — это нафталин. В моде соцсети. К сожалению или к счастью для нас, но всё то, что хочешь о себе рассказать или показать, можно сделать через соцсети, — сказала Бородина в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Бородина действительно имеет большую популярность в Instagram. Сейчас у неё более 15 млн подписчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная телеведущая Ксения Бородина решила проводить свою старшую дочь в школу в экстремально коротких шортах. Свой образ звезда дополнила классическим пиджаком. Однако хейтеры не оценили её наряд.