«Крышует весь беспредел»: кто такой Фаррух Закиров, что сказал о нем Фадеев Фадеев обвинил автора песни «Учкудук» в «крышевании» Наргиз

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Максим Фадеев

Российский продюсер Максим Фадеев обвинил узбекского певца Фарруха Закирова в «крышевании» певицы Наргиз, которая призналась в финансировании ВСУ. Почему Фадеев попросил ФСБ проверить Фарруха Закирова, чем известен узбекский певец?

Что сказал Фадеев о Наргиз

29 ноября российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Наргиз Закировой. Певица думала, что общается с главой Минкульта и президентом Украины Александром Ткаченко и Владимиром Зеленским. В ходе разговора певица уничижительно высказалась о РФ и ее жителях, рассказала о «личной войне с Россией» и попросила «Зеленского», чтобы ее именем подписали ракеты, которые ВСУ будет выпускать по Донецку.

Бывший продюсер Наргиз Максим Фадеев резко осудил ее заявления, расценив их как экстремизм и призывы к массовым убийствам. По его словам, после пранка он понял, по какой причине скандальной певице «все сходит с рук».

«В этом пранке она оскорбляет узбеков, свою страну и даже президента Узбекистана [Шавката Мирзиёева]. Как это возможно? Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров. Есть один вопрос, который я хочу поднять публично. Этот Фаррух Закиров, который „крышует“ весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги», — заявил Фадеев.

Продюсер обратился с просьбой к МВД и ФСБ России обратить внимание на концерты Фарруха Закирова на территории России.

Также Фадеев считает, что к Наргиз должны появиться претензии со стороны американских налоговых органов «касаемо уплаты ей налогов на протяжении всей ее жизни и работы в России».

Кто такой Фаррух Закиров

Дядей Наргиз приходится знаменитый советский и узбекский эстрадный певец и композитор Фаррух Закиров, руководитель существующего с 1970 года ВИА «Ялла», народный артист Узбекской ССР, а также бывший министр культуры Узбекистана. Он выступил автором музыки к самой знаменитой песне ансамбля «Ялла» в Советском Союзе и России «Учкудук». Известно, что он происходит из большого семейства эстрадных и народных певцов в Узбекистане.

Также Закиров — обладатель ряда орденов за достижения в области культуры и лауреат международных премий, в том числе украинской «Человек года — 2016». В России 77-летний певец получил звания народного артиста Ингушетии и Татарстана.

Где в России выступает Фаррух Закиров

«Ялла» активно выступает с концертами, в том числе в России. В конце октября 2023 года группа Закирова дала концерты в Татарстане в рамках фестиваля «Восточный базар», где ВИА было обозначено как хедлайнер: выступления прошли в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. До этого аналогичный фестиваль с участием группы «Ялла» прошел в 2022 году (также в октябре).

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фаррух Закиров

На своем сайте «Ялла» предлагает заказать выступление группы на корпоративах, свадьбах и прочих торжествах через контакты с российскими и германскими телефонными номерами. В числе посредников — московский продюсер Виктор Логай.

Как Закиров связан с Наргиз

Наргиз — племянница Фарруха Закирова, принадлежит к большому творческому клану узбекских исполнителей, музыкантов и композиторов и носит то же имя, что и его первая жена. После запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет певица уехала в Узбекистан и публиковала совместные фотографии с дядей.

Как рассказал «АиФ» российский продюсер Евгений Морозов, Закиров лично приводил Наргиз к нему еще в юном возрасте, при этом назвав «дочерью».

«Надо понимать, что Фаррух очень влиятельный и безумно богатый человек в Узбекистане. Поэтому деньги у Наргиз с таким-то родственником должны были бы быть на втором плане. Почему она так невзлюбила Россию? Потому что здесь она получала самореализацию, тешила эго. А сегодня этого лишилась», — говорил Морозов.

Связан ли Закиров с криминалом

По сообщениям узбекских СМИ, Фаррух Закиров может быть связан с продюсером и бизнесменом Салимом Абдувалиевым. WikiLeaks называет Абдувалиева одним из влиятельнейших людей в республике, а также ключевым криминальным авторитетом.

Узбекский портал «Озодлик» сообщал, что на свадьбе Абдувалиева в 2014 году выступали и Наргиз и Фаррух Закировы.

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