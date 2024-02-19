«„Крыша“ наверху»: Соседов оценил будущее Ивлеевой после «голой» вечеринки Соседов заявил, что Ивлеева продолжит карьеру благодаря покровителям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

«Голая» вечеринка, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, не повлияет на ее карьеру, предположил в передаче «Спецкорр» музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, у телеведущей есть влиятельные покровители и связи. Кроме того, она обеспечила себе армию поклонников и хороший заработок, поэтому ее карьера продолжится, считает эксперт.

У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то «крыша» наверху. <...> У нее такие представления о прекрасном — повесить камень на то самое место. Вот так она это видит, — заявил Соседов.

Ранее сообщалось, что народный артист России Филипп Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

До этого Киркоров побывал в ДНР, где выступил в госпитале перед ранеными российскими бойцами. В СМИ распространилось видео, на котором певец исполняет в Горловке песню «Снег». Telegram-канал SHOT писал, что артист также доставил гуманитарную помощь и подарки для бойцов. По данным канала, артист пообещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим, а также подарил компьютеры и принтеры местному детскому дому.