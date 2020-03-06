https://static.news.ru/photo/992a5e3c-5fbf-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Игорь Крутой признался в симпатии к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Он сообщил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков в своё время запретил концерты Шнурова в столице, но при содействии жены экс-градоначальника Елены Батуриной этот запрет удалось отменить.

Как рассказал «Известиям» Игорь Крутой, Батурина подсказала ему момент, когда можно было попросить за Шнурова. Разговор состоялся на показе мод от Валентина Юдашкина. Батурина заметила, что дочери напевают песню Шнура «с матом-перематом», сидя рядом с Лужковым, и просигнализировала Крутому, который тут же подошёл.

Я попросил мэра, чтобы он разрешил Сергею выступить на премии «Муз-ТВ» в «Олимпийском». Юрий Михайлович разрешил. И так мы сняли запрет на выступления Шнурова в Москве, — подытожил Крутой.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему она против присутствия в парламенте музыканта Сергея Шнурова. По её словам, причина в его манере общаться и использовать нецензурную брань на публике. Она предположила, что в этом случае даже придётся специально вводить новую должность — «запикиватель Шнура». Поклонская добавила, что ей нравятся некоторые песни Шнурова, но как прокурор она вынуждена реагировать на его намерение «взять парламент штурмом». Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста» и допустил вероятность своего участия в парламентских выборах в 2021 году.