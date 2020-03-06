Композитор Игорь Крутой признался в симпатии к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Он сообщил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков в своё время запретил концерты Шнурова в столице, но при содействии жены экс-градоначальника Елены Батуриной этот запрет удалось отменить.
Как
Я попросил мэра, чтобы он разрешил Сергею выступить на премии «Муз-ТВ» в «Олимпийском». Юрий Михайлович разрешил. И так мы сняли запрет на выступления Шнурова в Москве, — подытожил Крутой.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему она против присутствия в парламенте музыканта Сергея Шнурова. По её словам, причина в его манере общаться и использовать нецензурную брань на публике. Она предположила, что в этом случае даже придётся специально вводить новую должность — «запикиватель Шнура». Поклонская добавила, что ей нравятся некоторые песни Шнурова, но как прокурор она вынуждена реагировать на его намерение «взять парламент штурмом». Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста» и допустил вероятность своего участия в парламентских выборах в 2021 году.
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