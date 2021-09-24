Крутой раскрыл реакцию родственников на его внебрачного сына

Известный композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал о том, как его родственники отреагировали на новость, что у него есть внебрачный сын Яков. По словам Крутого, они отнеслись к этой информации благосклонно. Об этом композитор сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Крутой добавил, что дочка Саша нашла Якова в социальных сетях, она предложила встретиться в Москве. Яков согласился на встречу.

Крутой в эфире откровенно рассказал о том, что пережил, когда узнал о существовании еще одного ребенка. Он уверен, что сын – его копия. Крутой принял Якова в семью, а также обеспечил домом и машиной.

Ранее музыкант Александр Буйнов признался, что композитор Игорь Крутой однажды спас его жену Алёну. Он признался, что вместе с женой болел коронавирусом, когда супруге стало совсем плохо. Ей грозил «цитокиновый шторм» требовалось редкое лекарство, и Крутой помог.

Воспоминаниями и словами благодарности музыкант решил поделиться в честь 67-летия друга. Свой день рождения композитор отметил в Турции: Крутого пришли поздравить такие звёзды российского шоу-бизнеса, как Алсу, Лев Лещенко, Наташа Королёва и Николай Басков, который выступал ведущим на мероприятии.