Крутой отреагировал на новость о беременности жены Шнурова

https://static.news.ru/photo/f3bf2066-3d5a-11eb-8b42-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После того как создатель группы «Ленинград», а ныне политик Сергей Шнуров написал стихотворение о беременности 29-летней жены Ольги Абрамовой, которая подарит музыканту третьего наследника, одним из первых поздравил продюсер и композитор Игорь Крутой.

Поздравляю, Серёга, — написал Крутой.

О том, что поющий политик скоро станет отцом, он рассказал подписчикам в Instagram и уже по традиции в стихах.

Музыкант признался, что «расплывается в улыбке» оттого, что в его семье ожидается пополнение, и уже представляет своего наследника. Стихотворение Шнуров сопроводил роликом, на котором он на берегу моря стоит с женой.

Ольга Абрамова — четвёртая супруга Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Ольга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает.

Как сообщал NEWS.ru, ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин тоже поздравил с новостью о скором отцовстве своего «вечного оппонента», музыканта и депутата Сергея Шнурова и посоветовал ему «не учить малыша нецензурной лексике».