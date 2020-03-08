https://static.news.ru/photo/7d7f3adc-610d-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер и композитор Игорь Крутой в разговоре с журналистами опроверг слова основателя группы «Ласковый май» Андрея Разина об извинениях со своей стороны.

Как выяснилось, звёзды российской эстрады созвонились после программы «Привет, Андрей!». В эфире принимали участие многие знаменитости, а одной из тем обсуждения стала деятельность Разина. И основателя «Ласкового мая» показали в не самом лучшем свете. Над его пением смеялись, обсуждали использование фонограммы, а Лев Лещенко и вовсе назвал его «поющим администратором».

После этого Разин начал писать про участников эфира обличительные посты с оскорблениями в соцсетях. По словам продюсера, он даже подал в суд на причастных к программе артистов. По словам Разина, только Крутой позвонил ему и извинился.

Композитор эти слова опроверг. Как отметил Крутой, у него и в мыслях не было извиняться перед основателем «Ласкового мая».

Я действительно позвонил ему, но только с одной единственной целью — потребовать, чтобы он не оскорблял Киркорова, Баскова. Он это делает в своих интервью и постах в Интернете, — цитирует Крутого «КП».

Как ранее передавал NEWS.ru, Игорь Крутой признался в симпатии к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Он сообщил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков в своё время запретил концерты Шнурова в столице, но при содействии жены экс-градоначальника Елены Батуриной этот запрет удалось отменить.