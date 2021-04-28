«Крутая»: 14-летняя дочь Панина станцевала с сигаретой под шансон

https://static.news.ru/photo/9dc54520-a810-11eb-92ec-96000091f725_660.jpg Фото: actor_ap/instagram.com

Актёр Алексей Панин поделился в Instagram новым видео с отдыха в испанском городе Аликанте, где отдыхает с 14-летней дочерью Анной. Звёздная наследница исполнила танец под шансон.

На кадрах семья отдыхает за столом на кухне вместе с неизвестной гостьей. Вокруг стоят пустые бутылки из-под вина, а подросток с сигаретой во рту танцует под шансон. На Анне надета шляпа и майка с ругательством на английском языке.

Вот такой вчера был вечерок. У меня очень крутая дочка, — написал Панин.

Не все подписчики оценили шутку актёра, отметив, что девочке не стоит находиться вместе со взрослыми, которые курят и употребляют алкоголь. Однако нашлись и те, кто назвал девочку очень артистичной и сравнили с Софи Марсо и Шарлоттой Гинзбург. По их мнению, девочка выглядит очень стильно в мужской шляпе и растёт красавицей.

Будущая актриса Анна Панина, — написала одна из поклонниц актёра.

Ранее Панин признался, что стыдится не интимных видео, которые периодически сливают в Сеть, а украинских сериалов, в которых он снялся.