Круглицкий раскрыл тайну, в каких отношениях находится с Галич Стас Круглицкий признался, что почти не общается с Идой Галич

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ида Галич

Блогер Стас Круглицкий рассказал, что иногда реагирует на сторис его коллеги и бывшей возлюбленной Иды Галич. Ведущая шоу «Директ» открыла его соцсети и увидела, что молодой человек все еще подписан на девушку.

Он пояснил, что в настоящий момент не поддерживает постоянного общения с экс-возлюбленной, но иногда оставляет реакции в ответ на ее публикации. Также Круглицкий добавил, что они поздравляют друг друга с праздниками.

При этом ведущая шоу Анна Пронина отметила, что блогер ставит мало лайков бывшей девушке. Она исправила ситуацию и поставила сердечки от лица Круглицкого сама, молодой человек возражать не стал.

Ранее Ида Галич рассказала, что ее отношения с Круглицким разладились после февраля 2022 года. В паре появились частые ссоры, в связи с чем их отношения постепенно испортились.

Летом 2021 года Галич сообщила, что официально развелась с Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года. Знаменитость добавила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж». Она также рассказала, что при выборе мужчины деньги для нее не играют большой роли. Избранник может быть «детским врачом и пожарным, который спасает сотни жизней», которым Галич будет восхищаться. Или простым программистом, получающим удовольствие от работы.