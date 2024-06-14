Кросс предложила Кудрявцевой «молодильное» яблоко на красной дорожке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Карина Кросс

Блогер Карина Кросс, приехавшая на карете к красной дорожке Премии МУЗ-ТВ, предложила ведущей Лере Кудрявцевой съесть «молодильное» яблоко, сообщает корреспондент NEWS.ru. Девушка представилась ведьмой из сказки и отдала фрукт Кудрявцевой.

Минус 30. Все, мне 16 лет, — отметила Кудрявцева.

Также Кросс анонсировала совместный трек с коллегой Романом Каграмановым. На красной дорожке блогер отметила, что открыта к сотрудничеству и ждет предложений в директ.

Ранее Карина Кросс заявила, что нет секрета успешной передачи. Так она ответила на вопрос, получится ли у «Новой Фабрики звезд» стать популярным шоу. По словам исполнительницы, все зависит от артистов, которые придут на проект, и их харизмы.

Говоря об участии сыновей Тины Канделаки и Михаила Круга в проекте, певица рассказала, что им будет вдвойне сложно доказывать, что они достойные артисты. Кросс считает, что хороший исполнитель может родиться и в известной семье.

14 июня Telegram-канал SHOT сообщал, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой. По данным канала, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму 11,3 млн рублей.