«Крокодил»: новый имидж Волочковой напугал россиян
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
18:12, 23 июля 2021
Анастасия ВолочковаФото: volochkova/facebook.com
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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию после изменения образа. Новый имидж звезды напугал её подписчиков в Instagram.
То есть такая укладка мне идёт? Это мне у друзей на вилле так сделали, немного изменив тон волос, — подписала снимок Волочкова.
Часть русскоязычной аудитории поприветствовала новый имидж балерины, отметив, что ей очень идёт новая причёска. Однако большинство раскритиковали эксперименты Волочковой с внешностью, заявив, что она стала похожа на Гогена Солнцева, и посоветовали «поменять брови».