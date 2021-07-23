«Крокодил»: новый имидж Волочковой напугал россиян

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию после изменения образа. Новый имидж звезды напугал её подписчиков в Instagram.

То есть такая укладка мне идёт? Это мне у друзей на вилле так сделали, немного изменив тон волос, — подписала снимок Волочкова.

Часть русскоязычной аудитории поприветствовала новый имидж балерины, отметив, что ей очень идёт новая причёска. Однако большинство раскритиковали эксперименты Волочковой с внешностью, заявив, что она стала похожа на Гогена Солнцева, и посоветовали «поменять брови».

Крокодил, — оценил образ «обновлённой» Волочковой один из комментаторов.

Ранее балерина призналась, что не собирается делать прививку от коронавируса. По мнению артистки, вакцина опасна для её здоровья.