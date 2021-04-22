Крокодил Гена и Мишка станут новыми гостями на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/6abe34a4-a3e0-11eb-a404-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maskantv/

Новые приглашённые гости появятся в ближайшем выпуске шоу «Маска» на НТВ. Зрителям предстоит угадать, кто выйдет на сцену в костюмах Мишки и Крокодила Гены, пишут в соцсетях организаторы проекта.

Дебютанты шоу в отличие от постоянных героев проекта сразу раскроют свои личности, говорится в сообщении. Но перед этим дадут возможность зрителям и судьям угадать себя.

В прошлом выпуске «Маски» приглашёнными гостями шоу стали Слоник и Султан. Под первой маской скрывалась певица Глюкоза, которую без труда узнали судьи. А вот вторая стала настоящим сюрпризом, особенно для Филиппа Киркорова: под маской Султана спел никулинский хит из «Кавказской пленницы» его отец Бедрос Киркоров.

Что касается новых гостей, то зрители в большинстве своём считают, что это будут Анита Цой и Александр Буйнов. В Сети ссылаются на «достоверный источник» того, кто был на съёмках в этот момент. «О, родственник нашего Крокодила?», «А можно двух гостей заменить на Носорога?», «Опять родственники жюри», пишут в комментариях фанаты шоу.

Как сообщалось ранее, Наталья Подольская переживает, что не смогла принять участие в шоу «Маска». Певица заболела коронавирусом как раз перед стартом проекта. Но ей очень льстило, когда, говоря о маске Единорога, зрители единодушно называли её имя.