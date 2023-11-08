Критика СВО, Вайкуле, брак: где сейчас украинская певица Надежда Дорофеева

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская певица Надежда Дорофеева

Украинская певица Надежда Дорофеева прославилась в составе дуэта «Время и Стекло». Артистка активно участвовала в жизни российского шоу-бизнеса и снималась на телевидении, однако после начала спецоперации на Украине ее позиция изменилась. Чем она сейчас занимается, где живет?

Как Надежда Дорофеева появилась на российском ТВ

Надежда Дорофеева родилась в Симферополе. В 15 лет она переехала в Москву, где занималась вокалом и хореографией. В российской столице артистка получила высшее образование и выступала в группе «МЧС». В 2010 году певица уехала жить в Киев и стала участницей дуэта «Время и Стекло».

Песни группы активно транслировались на телевидении в РФ. На церемонии вручения первой российской национальной музыкальной премии артисты были финалистами пяти номинаций «Открытие года», «Лучшая поп-группа», «Лучшая песня», «Лучший танцевальный проект» и «Танцевальный хит года».

Российский шоу-бизнес Надежда Дорофеева активно совмещала с работой на Украине. Она была тренером на украинской версии шоу «Голос. Дети», а также участвовала в местном проекте «Танцы со звездами».

В 2020 году певица снялась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она вышла в эфир по видеосвязи и рассказала о своей самоизоляции в Киеве в период пандемии коронавируса. В 2021 году Дорофеева начала выступать сольно под псевдонимом DOROFEEVA.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинская певица Надежда Дорофеева

Как Надежда Дорофеева относится к спецоперации

Спустя полгода после начала спецоперации на Украине Надежда Дорофеева опубликовала в социальных сетях пост, в котором раскритиковала действия российской власти.

«До 24.02 я была инфантильна и безответственна. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, по-творчески», — написала она.

Певица также выразила сожаление, что когда-то работала в российском шоу-бизнесе.

«Мне жаль, что я в любой форме когда-либо сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом. Мне жаль, что я не постигла всего этого ранее», — отметила артистка.

При этом Дорофеева признавалась, что в период начала СВО она надеялась на поддержку российских коллег, однако никто с ней не поддерживал общение.

«Разочарований произошло очень много... Кто-то не поддержал, кого хотелось услышать. Многие друзья из России не позвонили, не спросили, как дела. Обратила на это внимание, но я не обидчивый человек. А ведь все равно — как же так?» — задалась она вопросом.

Надежда Дорофеева после начала СВО удалила свои сольные треки из всех российских музыкальных площадок. Также стали недоступными хиты группы «Время и Стекло». По данным СМИ, в апреле 2022 года Дорофеевой, как и ряду других украинских артистов, запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Где сейчас находится и чем занимается Надежда Дорофеева

После начала спецоперации на Украине исполнительница переехала в Европу. Там она занималась волонтерством и давала благотворительные концерты. Артистку на свой фестиваль в Юрмалу приглашала латвийская певица Лайма Вайкуле. Однако несмотря на то что мероприятие было организовано в поддержку украинской стороны, Дорофеева на нем не появилась.

В июле этого года стало известно о свадьбе Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. Они живут в Киеве.

Дорофеева сейчас продолжает активно гастролировать по зарубежью. По словам артистки, в ее программе нет русскоязычных песен. Она отказывается исполнять их даже по просьбе организаторов.

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