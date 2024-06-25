Критика СВО, поддержка Украины, переезд в ОАЭ: где сейчас Егор Крид

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

Певец Егор Крид в начале спецоперации на Украине выступил против действий российских властей, однако позднее перестал открыто выражать мнение на этот счет. Что сейчас происходит в жизни музыканта?

Что Егор Крид говорил об СВО

25 февраля 2022 года Spletnik.ru писал, что певец прокомментировал начало военной спецоперации на Украине. Он опубликовал пост против проведения СВО в своих социальных сетях.

«Молимся за мир», — написал Крид, сопроводив пост смайликами с флагами России и Украины.

Через несколько дней после начала спецоперации России на Украине Крид заявил, что находится вне политики. При этом он признавался, что ему «хочется скорее проснуться, чтобы этот кошмарный сон закончился и все у всех было хорошо».

28 февраля того же года Крид писал в своем Telegram-канале, что у него случаются панические атаки из-за ситуации на Украине. По словам артиста, он долгое время борется с приступами, однако в последнее время ему это было делать сложнее.

«В последние дни [панические атаки], наоборот, усилились. Только что вот словил», — написал артист.

В марте 2024 года Крид собрал 7 млн рублей в рамках благотворительного стрима для жителей Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В своем Telegram-канале исполнитель рассказал, что 255 тысяч рублей прислали зрители, а остальные 6,7 млн он собрал сам. Часть средств музыкант направил в фонд помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Тогда певец опубликовал пост с отчетом, где рассказал, что 1 млн рублей отправил на помощь пострадавшим в «Крокусе» и 5 млн — в фонд Белгорода, который помогает больным раком детям. Оставшиеся деньги Крид распределил между четырьмя семьями Белгородской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Егор Крид

При этом 20 апреля 2024 года Крид во время визита в США был замечен в компании 30-летнего блогера Алексея Шевцова. На снимке, опубликованном певцом, также присутствуют блогеры Александр Зубарев и JesusAVGN.

«Егора Крида хейтят за фото с антироссийским блогером Шевцовым. Снимок, предположительно, сделан в США. На нем Крид — в компании разного рода блогеров и стримеров, наиболее известные из которых — Александр Зубарев и JesusAVGN. Но больше остальных внимание к себе привлек 30-летний Алексей Шевцов, известный своими русофобскими высказываниями», — сообщал Telegram-канал SHOT.

Шевцов в разное время заявлял о том, что идея фикс русских людей — «колонизация новых территорий». Он также уверял, что в российском обществе максимальный запрос на Сталина, на жесткую руку, писал SHOT.

При этом сам Крид открыто не выражал поддержку Украине.

Где сейчас Егор Крид

В начале февраля 2022 года музыкант сообщил, что покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При этом уже в апреле Крид рассказал, что не смог купить себе еды в супермаркете из-за блокировки банковских карт. В своем обращении музыкант назвал себя «бомжом в Дубае».

В мае артист был гостем премии «ЖАРА», а также навещал родителей. В своих социальных сетях он опубликовал трогательный ролик, на котором дарит отцу автомобиль.

10 июня 2024 года музыкант пожаловался на депрессию из-за отсутствия девушки. Крид рассказал поклонникам о недостатке человеческого счастья на фоне успеха. Певец разоткровенничался незадолго до своего дня рождения — артисту 25 июня исполнилось 30 лет.

«Депрессуешь. К тридцатке уже подходит, а ты — одинокий тип. Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. Но у меня даже претендентки нет рядом на роль его (будущего ребенка. — NEWS.ru) матери. И вот сидишь и думаешь: есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч. А вот такого простого человеческого счастья очень сильно не хватает. И это грустно, когда ловишь себя на этой мысли», — признался Крид в эфире.

До этого артист во время стрим-трансляции на площадке Kick допустил, что может завершить музыкальную карьеру. Заявление артист сделал спустя несколько дней после презентации нового трека «Дым», записанного совместно с JONY (настоящее имя — Джахид Гусейнли).

Крид заявил, что устал от спешки. Сейчас, по словам музыканта, ему хочется пожить для себя и, может быть, создать семью. При этом он сообщил, что ему было бы интересно заниматься продюсированием.

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