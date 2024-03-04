Критика феминизма, недовольство СВО: как живет актриса Оксана Акиньшина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оксана Акиньшина

Сериал «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли получил Гран-при фестиваля ORIGINAL+. Как сейчас живет актриса, где снимается, что говорила о феминизме и СВО?

Что за сериал «Неверные» с Акиньшиной

Проект «Неверные» платформы Wink получил главный приз третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+. Проект победил в номинации «Оригинальный сериал». Кроме того, многосерийный фильм, который выйдет 7 марта, получил награду за самый оригинальный сценарий и диплом жюри СМИ с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи».

Акиньшина в «Неверных» исполнила главную роль адвоката Ольги Шилковской. По сюжету муж забирает у героини единственного сына, после чего она принимает решение вернуться к работе и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах.

«Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле», — гласит описание ленты на портале «Кинопоиск».

Где сейчас Акиньшина

В 2017 году стало известно, что Акиньшина переехала в Швейцарию. Тогда она с мужем Арчилом Геловани, сыном Константином и грудной дочерью Эмми поселилась в курортном городке Вилларс в Альпах.

В 2021 году артистка сообщила, что уже три года не живет в Швейцарии и вернулась в Россию. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Любимый город и уже родной... за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву», — рассказала Акиньшина.

Сейчас актриса продолжает сниматься в кино. Помимо «Неверных», в 2024 году ожидается премьера проектов «Наследники. Дар крови» и «Возвращение попугая Кеши» с ее участием.

Фото: : Авилов Александр/Агентство «Москва» Оксана Акиньшина

Что говорила Акиньшина об СВО

После начала специальной военной операции Акиньшина в интервью журналу Sobaka.ru заявила, что российскую киноиндустрию «откинуло в 1990-е годы». Она выразила сожаление по поводу того, что у России не получилось стать «единым целым» с остальным миром в этой сфере.

«По сравнению с европейским и американским рынками, после февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно, ведь мы были в шаге от того, чтобы стать относительно единым целым с мировой индустрией. С нами сотрудничали крупные международные платформы, уровень контента, который российские стриминги научились делать, был очень хорошим. Столько потрачено сил. А теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты», — сказала Акиньшина в июле 2022 года.

Что говорила Акиньшина о феминизме

В январе 2021 года актриса в беседе с изданием «Известия» заявила, что равнодушно относится к идеям феминизма. По ее мнению, эта идеология близка женщинам с непривлекательной внешностью.

«Мне безразличны его (феминизма. — NEWS.ru) идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!» — указала артистка.

Также она отметила, что физически женщина слабее и победить мужчину силой, в том числе эмоциональной, не может.

«Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, всё равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина», — подчеркнула Акиньшина.

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва» Оксана Акиньшина и Данила Козловский

Что известно о личной жизни Акиньшиной

До 15 лет она встречалась с актером Алексеем Чадовым, после чего жила с лидером рок-группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Первым официальным мужем Акиньшиной стал директор пиар-компании «Планета Информ» Дмитрий Литвинов. От него актриса родила сына Филиппа, брак продлился с 2008 по 2010 год.

После развода артистка, оставив наследника на воспитание родителям, недолгое время встречалась с певцом Алексеем Воробьевым. В 2012 году она вышла замуж второй раз — за кинопродюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Акиньшина и Геловани расстались. По данным некоторых СМИ, дети пары остались жить с отцом в Грузии.

В 2021 году в прессе появились слухи о романе актрисы с коллегой по фильму «Чернобыль» Данилой Козловским. Артисты эту информацию не подтверждали, однако в январе 2023 года они вместе появились на премьере сериала «Раневская». Также Акиньшина и Козловский были замечены на премии ИХТ, но отказались общаться с журналистами и попросили их не фотографировать.

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