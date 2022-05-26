Критик заявил, что слава Максима Галкина замылила артисту глаза Критик Рудченко заявил, что слава Максима Галкина замылила артисту глаза

Максим Галкин / Фото Anton Gyngazov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин позволил себе неосторожные высказывания в адрес России, потому что популярность и знакомство с влиятельными людьми замылили ему глаза, заявил музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, именно в таком состоянии пребывали российские артисты, когда озвучивали антироссийские высказывания, пишет «Царьград».

Когда артист достигает апогея своего творчества, влияния и знакомства с первыми лицами, конечно, забываешься. Всё-таки слава замыливает глаза. И некоторые наши исполнители, я думаю, именно в таком вот и пребывали состоянии, — отметил Рудченко.

По его словам, некоторые российские артисты предположили, что к их мнению будут прислушиваться, что им предложат подписать какую-либо петицию. Однако, считает музыкальный критик, деятели культуры должны заниматься своим делом и находиться вне политики. При этом, заверил Рудченко, если отечественные звезды все-таки решили «сыграть в политическую игру», то они должны отвечать за свои слова.

Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин подверглись резкой критике после того, как уехали из страны. И если юморист делает какие-то заявления и выходит на связь с публикой, то певица предпочитает отмалчиваться и не комментировать ни своё длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России.

Накануне телеведущий программа «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов высказался по поводу возможного возвращения домой звёздной пары. По его мнению, Галкина надо оставить в Израиле, а Пугачёву как «народное достояние» вернуть на родину.