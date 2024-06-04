Критик назвал причину ухода Цекало с российского телевидения Критик Бабичев, заявил что Цекало решил стать продюсером

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Александр Цекало

Шоумен и телеведущий Александр Цекало ушел с российского телевидения, так как решил стать продюсером, заявил в беседе с изданием «Страсти» музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Цекало всегда занимался такой деятельностью, но не демонстрировал это на широкую публику.

Цекало всегда был больше продюсером, чем творческой единицей. Еще со времен кабаре-дуэта «Академия» с Лолитой. Даже если вспомнить проект «Прожекторперисхилтон», среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль, — уточнил Бабичев.

Критик также добавил, что нахождение за границей не мешает Цекало продолжать работу на российскими проектами, приносящими ему значительную прибыль. В качестве примера Бабичев привел успешный сериал «Метод», который впоследствии приобрел американский стриминговый сервис Netflix.

Ранее стало известно, что комик и телеведущий Александр Цекало, который уехал в США вместе с супругой, заработал на бизнесе в России 4,1 млрд рублей. По имеющимся данным, наибольшую прибыль ему принесла продюсерская компания «Среда».