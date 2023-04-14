Критик объяснил, почему Орбакайте заступилась за Пугачеву только сейчас Музыкальный критик Бабичев: Орбакайте ответила песней на давление на Пугачеву из-за политической позиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте выпустила новую песню «Алла будет петь», посвященную матери — артистке Алле Пугачевой именно в тот момент, когда звездная семья столкнулась с давлением из-за своей политической позиции, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, песня получилась красивой.

Что касается темы песни...давайте будем честны и откровенны, какая дочь, какой сын не заступится за своих родителей, особенно когда кажется, что с ними поступают несправедливо. Сейчас, вы видите, как раз внимание к семье Кристины, к сыну, все это давление. Но она решила не отвечать через прессу, не давать интриг, а выпустить эту песню. Это имеет право на существование, — заявил критик.

По его словам, ситуация вокруг Пугачевой развивается уже около года и над песней могли уже давно работать.

Какая-то рыба, какая-то демо-версия могла лежать давно, может год. Вероятно, требовалась доработка, профессиональный взгляд. Хотя в шоу-бизнесе есть примеры...Реально хоть за ночь записать, — заключил он.

Ранее общественники обратились в СКР с просьбой проверить Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Пугачевой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.