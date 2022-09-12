Критик: Наргиз придется выступать тайком с «запрещенными» песнями Фадеева Критик Бабичев: Наргиз придется выступать тайком с «запрещенными» песнями Фадеева

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Наргиз Закирова

Узбекской певице Наргиз придется выступать тайком, если она хочет продолжать исполнять песни продюсера Максима Фадеева, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «Народными Новостями». Он подчеркнул, что исполнение «запрещенных» хитов Фадеева может обернуться для Наргиз судебными тяжбами, если ей не удастся договориться с продюсером.

Если что-то и будет, то не дойдет до нашего слушателя, а уже тем более не будет популярно в России. Ей ничего не остается, кроме как петь тайком, в надежде, что никто не снимет на мобильный телефон, не выложит запись, что это не дойдет до Фадеева. Но такое в XXI веке, наверное, невозможно. На ее месте я бы не рисковал. С другой стороны, я и ее понять могу. Наверняка, ей грустно из-за того, что у нее было, а потом она все потеряла, — сказал критик.

После начала спецоперации по защите Донбасса Наргиз жестко критиковала Россию и граждан, не согласных с ее точкой зрения. Следствием ее агрессивной антироссийской риторики стал запрет на въезд в страну до 2072 года.

Звездный юрист Алексей Алешкин ранее сообщил, что по российским законам певице Наргиз Закировой может грозить до трех лет тюрьмы за исполнение песен Максима Фадеева, с которыми продюсер запретил ей выступать после скандального разрыва с его компанией. Он также добавил, что Фадеев может потребовать компенсацию морального вреда.