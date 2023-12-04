«Кристя, чей Крым?»: россияне набросились на вернувшуюся в РФ Орбакайте Пользователи Сети раскритиковали предновогодний визит Орбакайте в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Жители России выразили негодование по поводу возвращения в РФ певицы Кристины Орбакайте, которая намерена выступить на Главном новогоднем концерте в Москве. Как передает aif.ru, пользователи Сети возмутились, что дочь Аллы Пугачевой приехала на родину ради больших гонораров за участие в новогодних мероприятиях. Некоторые не понимают, на каком основании в предновогоднем российском концерте будет принимать участие Орбакайте, которая живет за границей, а кто-то задал артистке вопрос: «Кристя, чей Крым?»

Мне вообще непонятно, с какой песней она может выступать. В течение 2023 года ее выступлений и новых песен не было в России. На каком основании и с чем она появилась на итоговом концерте? — написала одна из пользователей.

Главный новогодний концерт — это не единственное мероприятие, запланированное в России у Орбакайте. Певица уже приняла участие в гала-концерте «Песня года — 2023», который покажут на российских экранах в начале 2024 года. После выступления артистка пожелала со сцены «мирного неба над головой», чем также возмутила многих зрителей: они не понимают, почему сбежавшим за границу артистам позволяют зарабатывать в России.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее призвал Орбакайте сделать публичное заявление о спецоперации. Он назвал позицию певицы «тихушной» и также задался вопросом, не использует ли она Россию для зарабатывания денег.