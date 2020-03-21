Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия заявила, что её дочь решила пойти по её стопам и связать жизнь с музыкой. Именно поэтому девушка решила отказаться от имени Анна.

Начинающая певица кардинально сменила имидж. Она отказалась от длинных локонов, отдав предпочтение мальчишеской стрижке. Изменения затронули даже юридическую сторону жизни. Шена Шульгина получила новый паспорт. Я ведь тоже когда-то была...