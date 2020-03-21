Российская актриса, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус поделилась в соцсетях совместным снимком с сестрой Кариной. Поклонники артистки поразились их сходству. На фотографии родственницы предстали в чёрных строгих нарядах: на 31-летней Кристине надет брючный костюм, на 28-летней Карине — платье.
Похожи? — подписала фото Кристина Асмус.
Пользователи Сети подтвердили их сходство и заметили, что у них даже цвет глаз одинаковый.
Карина — мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. На съёмках фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее», в котором Кристина Асмус сыграла Светлану Хоркину, Карина стала дублёром сестры. Сейчас она работает фитнес-тренером,
Как писал NEWS.ru, ранее Кристина Асмус опубликовала фотографию в бежевом топе и короткой юбке. Снимок разделил подписчиков артистки на две противостоящие друг другу группы. Одни поклонников таланта Асмус отметили её стройность и отдохнувший внешний вид. Они хвалили ноги и фигуру актрисы. Однако нашлись подписчики, которые выразили иное мнение по поводу внешности жены Гарика Харламова. Пользователи соцсети отметили, что звезда «Интернов» и фильма «Текст» выглядит болезненно худой. Многие отмечали, что Асмус было бы неплохо «откормиться» или хотя бы «чуть-чуть потолстеть».
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