https://static.news.ru/photo/7e4b43da-3dda-11ea-9675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о случае мошенничества. В результате девушка пропустила несколько предложений по работе.

Асмус длительное время обманывала помощница по имени Елена. Она помогала артистке с входящими звонками, интервью, съёмками и другими вопросами. Однако вскоре сотрудничество прекратилось. Елена весьма неохотно вернула Асмус пароли от аккаунтов в социальных сетях. Выяснилось, что она продолжала общаться и вести рекламные и пиар-дела от имени актрисы даже после увольнения.

Но самое жуткое я узнала вчера, когда мне «предъявили», что я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орел»: три недели не могу ответить, смогу ли вручать награду, и вообще подтвердить свое присутствие, — цитирует Асмус StarHit.

Ранее NEWS.ru передавал, что актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Артистка назвала их «порнографией».