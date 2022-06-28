Кристина Орбакайте сыграет в новом сезоне мелодрамы «Тест на беременность»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте вернется к своей роли в четвертом сезоне медицинской мелодрамы «Тест на беременность» о буднях сотрудников перинатального центра KION. Производством проекта занимается компания «Всемирные русские студии» и KION, сообщает пресс-служба кинотеатра.

Моя героиня, Нина Артамонова, в четвертом сезоне «Теста на беременность» появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача, — рассказала Орбакайте.



В четвертом сезоне главной героине сериала акушеру Наталье Бахметьевой (Светлана Иванова) предстоит столкнуться с новыми трудностями и выбрать между карьерой, помощью людям и личной жизнью. Она встретит Валентина (Евгений Пронин), и ей покажется, что это шанс прожить новую жизнь. Помимо этого, в сериале задействованы Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Стелла Ильницки, Анна Каменкова, Сергей Мигицко, Анна Пескова, Инна Степанова и другие актеры.



Ранее Орбакайте рассказала, почему сыграла свадьбу с Михаилом Земцовым в Майами. Причиной послужила сложная бюрократическая система в России. Немаловажным оказалось и то, что ее избранник не имеет российского паспорта.