Кристина Орбакайте отправилась в путешествие на Багамы

Певица Кристина Орбакайте в январе посетила Майами. Там светская львица провела время с друзьями, а затем отправилась отдыхать на Багамы.
Так, 12 января артистка поехала по набережной в сторону аэропорта. Уже через несколько часов Орбакайте поделилась с поклонниками свежими кадрами с курорта. Певица шла по аэродрому к американскому одномоторному самолёту, на ходу напевая песню.
Самолётик, самолётик на Багамы, — отметила Орбакайте.
Стоит отметить, что рядом с артисткой не было ни мужа Михаила Земцова, ни дочери. Вполне возможно, что певица отправилась в путешествие в одиночестве.
orbakaite_k/Instagram.com
Ранее NEWS.ru писал, что российская певица Кристина Орбакайте показала фото восьмилетней Клавдии в одежде оверсайз. На ребёнке надет свитшот тёмно-синего цвета. Девочку исполнительница родила от предпринимателя Михаила Земцова.
В 2020-м дочь звёздной мамы записала свою первую композицию. Снимок 49-летняя Орбакайте опубликовала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.
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