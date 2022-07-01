Кристина Асмус вспомнила, как «питалась подорожником»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус в рамках эфира «ОК на связи» рассказала, что «питалась подорожником» и ела половину яблока в те дни, когда ей нужно было сниматься в белье или обтягивающем платье. Она отметила, что раньше злоупотребляла голодными диетами и принимала себя только при весе 41 кг.

Раньше я все время сидела на голодных диетах, принимала себя, только когда вес был 41 кг. Я питалась подорожником или максимум съедала пол-яблока в день во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в белье или в обтягивающем платье, — заверила Асмус.

По словам артистки, сейчас она принимает себя такой, какая она есть. Асмус ест, когда ощущает чувство голода, и «не парится» из-за складки на животе или прыща на лбу в день съемок. Актриса призналась: теперь ей безразличны такие вещи, она обращает внимание на другие аспекты своей жизни.

Ранее Асмус поделилась с подписчиками рассказом о своем физическом состоянии. На видео девушка рассказала, что ее стошнило во время выступления. Она играла роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», когда почувствовала себя плохо. Зрители не заметили инцидента, но остальные актеры начали волноваться за свою коллегу.