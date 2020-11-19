Кристина Асмус станцевала для поклонников стриптиз

https://static.news.ru/photo/bdae6d76-2a8e-11eb-ae40-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков необычным роликом. На кадрах артистка двигается перед камерой под песню «You can leave your hat on».

Так, в начале видео на Асмус надеты тёплая кофта и термобелье, от которых она очень скоро избавляется.

По многочисленным просьбам! Кто там хотел и не успел в прошлый раз? Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус»! — написала Асмус в социальной сети.

Примечательно, что в ролике артистка предстала в образе своего экранного персонажа. В настоящее время Асмус участвует в съёмках нового фильма «Булки». В комедии актрисе досталась роль девушки, которая очень талантливо печёт и мечтает найти этому применение. Съёмки фильма начались в октябре.

Ранее NEWS.ru писал, что Кристина Асмус рассказала историю, которая могла стоить актрисе карьеры. В подростковом возрасте в неё выстрелили пулькой, которая срикошетила и попала девушке в глаз.

В итоге будущая актриса получила ощутимую травму.