Кристина Асмус порадовала фанатов фото в кружевных шортах

https://static.news.ru/photo/7f8e85f4-2cf4-11eb-8f81-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус выложила в своём Instagram снимок в необычном и ярком наряде. Так, на фото артистка позировала в красной блузе в белый горошек, кружевных шортиках и туфлях на танкетке.

Образ актрисы эффектно дополнили широкополая соломенная шляпка и кружевной зонтик. Макияж Асмус тоже привлёк внимание поклонников, особенно красная помада и искусственно удлинённые ресницы.

Выбегаю сегодня на съёмку. Дочка говорит: «Мам, а ты куда?» Я говорю: «На работу». Настя спрашивает: «На какую?» Я говорю «На съёмки. Я ж актриса», — написала Асмус в социальной сети.

Поклонники актрисы восторженно восприняли новый образ. Так, многие из них отметили, что у Асмус «красивый макияж, особенно помада». Кроме того, подписчики артистки обратили внимание на красоту её улыбки.

Ранее Асмус решила порадовать своих подписчиков необычным роликом. На кадрах артистка двигается перед камерой под песню «You can leave your hat on».

Так, в начале видео на Асмус надеты тёплая кофта и термобелье, от которых она очень скоро избавляется.

Как писал NEWS.ru, известный российский комик Гарик Харламов не остался внакладе после развода с актрисой Кристиной Асмус и получил максимум внимания от СМИ и поклонников в соцсетях, а также новые выгодные контракты.