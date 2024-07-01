Кристина Асмус показала упругую грудь в рваной кофте под водопадом Кристина Асмус показала горячий снимок под водопадом на Бали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Звезда фильма «Текст» и экс-супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус показала снимок с фотосессии на одном из водопадов Бали. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала кадр, на котором позирует в рваной кофте и черных трусах. Грудь артистки можно рассмотреть детально.

Пост Асмус сопроводила только хештегами, среди которых можно найти такие, как «мальчикпоплыл», «заплывшаяасмус», «скоро60авсетудаже».

Под откровенным снимком ее поклонники оставили свыше 600 комментариев. Многие отметили, что Кристина роскошно выглядит, а другие, наоборот, написали, что после ее роли в фильме «Текст» новый снимок их особо не удивил. Также подписчики похвалили девушку за самоиронию в хештегах.

Недавно Асмус резко ответила ненавистникам, которые оставляют сотни комментариев под ее свежими снимками с новой прической. Девушка призналась, что обрезала волосы, потому что они были сильно испорчены. Несколько дней спустя актриса Катерина Ковальчук, недавно ставшая женой Гарика Харламова, показала подписчикам обручальное кольцо. На свежем снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.