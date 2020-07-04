Кристина Асмус опубликовала «обнажённые» фото из ванной

https://static.news.ru/photo/a2ffa540-be0e-11ea-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала снимки, сделанные в ванной. На фото она без одежды лежит в воде, а всё самое сокровенное скрывает пена.

В подписи к этим кадрам Асмус пояснила, что фотографировалась по заданию режиссёра Клима Шипенко для фильма «Текст». Необходимо было наполнить телефон её героини разными снимками, в том числе пикантными и соблазнительными — «и на улице, в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной».

Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон, — написала Асмус в Instagram.

Таким образом, пояснила она, в кадре — вовсе не она, а её героиня по имени Нина. Причём, по её словам, в фильм вошли самые «горячие» фотографии. Впрочем, ничего чрезмерно откровенного на них всё равно не видно.

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу — шоумену Гарику Харламову. Тот же напоминал, что его супруга является актрисой, а сцена была необходима для сюжета.

Нападки на актёрскую чету происходили на фоне слухов о расставании пары. На кинофестивале «Евразийский мост» в сентябре Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры действительно разводятся. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.

После этого поклонники и звёздная тусовка стали судачить о возможных причинах разрыва. Наиболее вероятной называли скверный характер Харламова. В ответ тот, чтобы пресечь нарастание домыслов, предложил смакующим развод людям собственный список из трёх десятков причин. Он назвал себя тираном, мракобесом, алкашом и присовокупил к ним ещё множество нелестных эпитетов.